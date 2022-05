Depuis le 30 avril, Philippe Turpin expose à la bibliothèque départementale de Saint-Denis ses gravures monochromes retraçant ses 40 ans de carrière. Avec la technique dite de l'eau forte sur cuivre, le graveur fait naître des arbres mystérieux sortis tout droit de son imagination et auxquels il voue une fascination sans limite. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photos - DR)

Bienvenue dans le monde enchanteur de Philippe Turpin, graveur originaire de Cilaos et descendant de Denis Turpin, un pirate arrivé dans l’île en 1669, comme il se plaît à dire. Ce passionné d’histoire et de nature expose actuellement à la Bibliothèque départementale des œuvres retraçant 40 ans de carrière et qui nous font découvrir les différents albums qu’il a réalisés, où l’encre ténébreuse révèle les détails les plus intimes de la vibration du monde. Une exposition réalisée sous l’égide de l’association La Vitrine.

Les gravures monochromes de Philippe Turpin sont une invitation à plonger dans un monde mystérieux et fantastique dans lequel un arbre peut en cacher un autre. Un univers fascinant puisant sa source dans l’esprit de l’artiste sans cesse en éveil et qui prend vie grâce à la technique de gravure dite de l’eau forte sur cuivre.

Le souci du détail

Pour celui qui est enraciné à Cilaos depuis son enfance, l’arbre ici a une symbolique bien particulière : " La force, la croissance pour grandir et aller toujours plus haut, la magie aussi mais surtout la vie ". Un ton qui laisse transparaître la passion de l’artiste auquel le jeune Karel Perrussot, graveur au talent prometteur, voue une admiration sans borne.



L’exposition de Philippe Turpin donne à voir le merveilleux et bien au-delà, à savoir l’ouverture sur un espace temps où la vie s’écoule au ralenti.

Ici pas de stress, le visiteur a tout le loisir d’apprécier le souci du détail des œuvres, de les examiner de très très près pour s’immerger dans un monde chimérique, sensible et onirique mêlant fantasmagorie et réalité, histoire et nature.

Au fil de la visite, chaque œuvre nous mène vers un univers singulier où l’arbre et la forêt côtoient des architectures mystérieuses à la manière d’une illustration de roman fantastique. Fascinant, tout simplement !

L’Enchanteur, exposition de Philippe Turpin, à la Bibliothèque départementale de Saint-Denis, jusqu’au 28 mai 2022.

-- Bio express --

Un artiste prolifique

Né à Ankadinondry, à Madagascar en 1957, Philippe Turpin est issu d’une famille réunionnaise originaire de Palmiste Rouge, dans le cirque de Cilaos.

Dessinateur né, il développe la pratique de la gravure à la fin des années 80 et particulièrement la technique dite de l’eau forte sur cuivre. Graveur, mais aussi sculpteur, peintre et musicien, Philippe est un touche-à-tout qui ressent le besoin de créer en permanence.

En 1987, il publie son tout premier album naturellement intitulé Cilaos et deux ans plus tard, ses Arbres imaginaires le révéleront au grand public à travers une série d’expositions.

En 1992, paraît " Voiles des Mascareignes " où pour la première fois, il introduit en vis à vis de quelques épreuves en noir, la couleur bleue et la sanguine. Jamais à court d’idées, son abécédaire Alfabé Kreol paru en 1996, émerveille par l’imagination déployée pour la réalisation des décors enchâssés dans les 21 lettres gravées avec précision et minutie.

Un an plus tard, il réalise Oiseaux endémiques de La Réunion puis produit en 1999, un album en couleur intitulé Papillons de La Réunion, en collaboration avec l’entomologiste Chistian Guillermet, fondateur de l’insectarium du Port.