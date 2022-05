Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Matante Rosina se dit que l'hiver austral est à nos portes pour ce mardi 10 mai 2022. Ciel bleu et températures en baisse au programme au lever du jour. Dans la journée, le mercure du thermomètre remonte un peu avec le soleil. Dans l'après-midi, les nuages se forment dans les Hauts de l'île. Le vent souffle en rafales du côté de l'ouest et de l'est de l'île. (Photo rb/Imaz Press)

Matante Rosina se dit que l'hiver austral est à nos portes pour ce mardi 10 mai 2022. Ciel bleu et températures en baisse au programme au lever du jour. Dans la journée, le mercure du thermomètre remonte un peu avec le soleil. Dans l'après-midi, les nuages se forment dans les Hauts de l'île. Le vent souffle en rafales du côté de l'ouest et de l'est de l'île. (Photo rb/Imaz Press)