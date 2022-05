Après la dépollution du Tresta Star, toujours échoué au Tremblet, vient le temps du démantèlement. Une étape longue, qui n'a même pas encore commencé, révèle le préfet Jacques Billant. Celui-ci attend les scénarios que vont lui proposer l'armateur et les assureurs du bateau courant mai, pour un début des travaux espéré à la moitié de l'année. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le navire mauricien devenu épave est parti pour rester encore quelques (longs) mois sur les côtes de Saint-Philippe. Le Tresta Star, échoué durant le cyclone Batsirai au Tremblet, doit être démantelé afin de quitter enfin le littoral réunionnais, toujours interdit aux marcheurs.

Après avoir tenté un remorquage impossible suite aux opérations de dépollution du navire, la préfecture a acté la solution du démantèlement, gérée par l'armateur et les assureurs du bateau. Le préfet Jacques Billant indique être encore dans l'attente de propositions. "On attend les scénarios qui doivent être proposés dans le respect des règles de sécurité et environnementales" précise Jacques Billant au micro d'Imaz Press. "C'est un chantier dont on sait qu'il sera long et compliqué à mener."

Ainsi la préfecture attend ces propositions détaillées, "un ou deux scénarios de la part de l'armateur et des assureurs au cours du mois de mai, pour les analyser, et les retenir si elles répondent au cahier des charges pour réaliser cette opération délicate" ajoute le préfet.

Aucune date ne peut donc être communiquée pour le démantèlement du navire qui permettra, bout par bout, de se débarrasser de l'épave. "C'est vraiment le scénario choisi qui permettra de définir le calendrier et l'échéance à laquelle on pourra espérer démanteler le navire. L'Etat espère engager les travaux le plus vite possible, avant la mi-année" indique en tout cas Jacques Billant.

En attendant, l'Etat assure veiller sur le bateau en termes de pollution maritime. Si les opérations de dépollution sont officiellement terminées, le Tresta Star fait "toujours l'objet d'un suivi et d'études environnementales" nous dit le préfet. Mais "fort heureusement" les choses sont préservées".

Le démantèlement, lui, une fois commencé, sera "une étape beaucoup plus longue que celle de la dépollution du navire proprement dite".

