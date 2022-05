Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

On ne sait pas s'ils ont des chapeaux ronds mais en tout cas les Bretons ont leur drapeau et ils en sont fiers. Le "Gwenn ha Du" s'affiche en ce moment sur Twitter et jusqu'au 19 mai dans le cadre d'une campagne de lobbying visant à faire adopter officiellement l'emoji du drapeau. Après une brève apparition d'un mois en 2020, l'emoji revient donc pendant 10 jours avec le hashtag #EmojiBZH pour tenter de séduire l'Unicode, organisme international qui valide la création de nouveaux emojis (Photo d'illustration AFP)

On ne sait pas s'ils ont des chapeaux ronds mais en tout cas les Bretons ont leur drapeau et ils en sont fiers. Le "Gwenn ha Du" s'affiche en ce moment sur Twitter et jusqu'au 19 mai dans le cadre d'une campagne de lobbying visant à faire adopter officiellement l'emoji du drapeau. Après une brève apparition d'un mois en 2020, l'emoji revient donc pendant 10 jours avec le hashtag #EmojiBZH pour tenter de séduire l'Unicode, organisme international qui valide la création de nouveaux emojis (Photo d'illustration AFP)