Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

A plus de 6 kilomètres sous le niveau de la mer, de drôles de poissons aux allures préhistoriques ont été filmés et pêchés par chercheurs australiens, qui les ont attirés avec un appât. Ces poissons - comme les Ophidiidae (des poissons abyssaux) - mesurant une vingtaine de centimètres vivent habituellement dans les fonds marins très profonds, habitués à une absence totale de lumière et chaleur, à une température de 2 degrés. Remontés à la surface par ces chercheurs, ils n'ont hélas pas survécu longtemps et ont fondu selon le média Loopsider "comme une glace" dans le milieu tranche avec leur habitat naturel. (Photo : capture d'écran Instagram / Loopsider)

