A l'occasion de la fête des mères qui s'est déroulée en Allemagne le 8 mai dernier, l'enseigne de fast-foods Burger King a développé des produits censés répondre aux "fringales" des femmes enceintes. Une étude donnant lieu à de drôles de résultats, la marque ayant tenté des combinaisons adaptées aux envies culinaires farfelues des futures mamans. Résultat : un burger glace à la fraise et frites, oeufs au plat et bananes, ou encore saucisse grillée à la crème noix-nougat. (Photo : Burger King)

Comme le relaie le média Creapills, la chaîne de restauration a proposé des "Whoppers" revisités, après une étude menée auprès de 1.070 femmes enceintes pour connaître leurs envies alimentaires les plus farfelues pendant la grossesse. Le résultat chez Burger King Allemagne est surprenant (et pas toujours ragoûtant, il faut l'avouer) : un mélange de vanille et d'olives, de poisson pané et de compote ou des concombres à la confiture... De drôles de mélanges qui - à défaut d'être proposés à La Réunion - ont le mérite de faire rire. Vous ça vous donne envie ?

