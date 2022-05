Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 39 minutes

Le 4 novembre 2021, Brigitte Bardot avait été condamnée à 20.000 euros d'amende pour injures raciales publiques. Dans une lettre adressée au préfet sur l'errance animale en mars 2019 et envoyée à plusieurs médias, la star des sixties avait qualifié les Réunionnais "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages" et de "population dégénérée" aux "réminiscences de cannibalisme". Suite à sa condamnation elle avait fait appel et est donc jugée ce jeudi 12 mai 2022 devant la Cour d'appel de Saint-Denis (Photo d'illustration AFP)

