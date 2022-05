Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Le samedi 28 mai Run Handi Move participera pour la 3ème fois au championnat du monde de joëlettes à Saujon avec le soutien de la mairie de Saint Paul et du groupe APIVIA Courtage. Ce sont 7 personnes "autrement capables" du département qui prendront le départ pour une course de 12 km. Chaque équipage est constitué de 4 coureurs et d'une personne portée.

