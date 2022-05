Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A quelques jours du lancement du premier mois des visibilités LGBTQIA + (Lesbiennes, gays, bisexuel.les, queers, intersexes et asexuel.les) de La Réunion, les associations sont sur le pont pour peaufiner les derniers détails. Dès le mardi 17 mai et jusqu'au 25 juin, La Réunion accueillera expositions, conférences, ateliers et projections autour de la question des orientations sexuelles et des identités de genre. Une première dans l'île, un an après la tenue de la première marche des visibilités LGBTQIA+ de La Réunion. Le programme sera dense, pour mettre en lumière les problématiques liées à la communauté LGBTQIA+ de La Réunion, mais aussi pour proposer des espaces d'expressions à la communauté, notamment pour les personnes les plus éloignées des structures associatives de l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

