BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 13 mai 2022 :



- Levée des motifs impérieux : (enfin) une bouffée d'air frais de nombreuses familles

- Alimentation : plus 4.000 produits rappelés depuis le début de l'année

- Ce qu'il faut porter (ou pas) un vendredi 13

- Sarah MacCoy en concert au Téat plein air ce week-end

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour terminer la semaine

Levée des motifs impérieux : (enfin) une bouffée d’air frais pour de nombreuses familles

Après près d'un an et demi de motifs impérieux, le gouvernement a finalement décidé de mettre fin à cette obligation pour les personnes non-vaccinées ce vendredi 13 mai 2022. Mis en place le 28 janvier 2021, ils avaient finalement été levés en juin de la même année, uniquement pour les personnes vaccinées. Depuis, les personnes ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner étaient privées de voyage. Et ce malgré une levée des restrictions sanitaires entamées depuis plusieurs mois désormais.

Alimentation : plus 4.000 produits rappelés depuis le début de l'année

Kinder et Buitoni ont fait les grands titres mais ces deux marques ne sont pas les seules concernées : depuis le début de l'année, de nombreux produits alimentaires sont rappelés par les services de consommation, car ils sont susceptibles d'être dangereux pour la santé. Suite à la mort de deux enfants après avoir mangé des pizzas Buitoni, une enquête a d'ailleurs été ouverte. La Réunion n'échappe pas à ces rappels de produits. Ce lundi 9 mai 2022, les oeufs de la marque "Z'oeuf bio 974" ont été rappelés suite à la détection de salmonelles.

Ce qu'il faut porter (ou pas) un vendredi 13

Le vendredi 13 est synonyme de chance pour bon nombre de personnes. On joue aux jeux d'argent, on s'attend à une nouvelle positive, le nombre 13 est porte bonheur, bref on en attend beaucoup de ce jour si exceptionnel qui arrive cette année une seule fois. Mais pour avoir toutes les chances de son côté il serait peut-être judicieux de porter tout plein d'objets porte-bonheur.

Sarah MacCoy en concert au Téat plein air ce week-end

La diva du soul et du blues de retour sous les étoiles. Elle avait conquis le TÉAT Plein Air en 2020 avec sa voix rauque et sensible, ses chansons trempées du blues ensorcelé du bayou, son panache débonnaire au piano et ses allures de punk amoureuse. Sarah MacCoy revient sous les étoiles de l’Ouest pour nous dévoiler son nouvel album

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour terminer la semaine

Une fin de semaine qui se termine en beauté avec du soleil. Même si Matante Rosina aperçoit quelques nuages ce vendredi 13 mai 2022, elle se dit qu'ils vont vite disparaitre. Même les hauts ont droit à un beau ciel bleu ce matin. Dans l'après-midi, ils ne ratent jamais le rendez-vous, les nuages reviennent sur les hauteurs du nord, et de l'ouest mais également sur la côte est. Mais rien qui ne pourra gâcher le beau temps général.