Après une période de fortes chaleurs, le froid s'installe à La Réunion et particulièrement dans les Hauts de l'île. Cette nuit d'ailleurs, un flux de secteur Sud a ramené une masse d'air sèche et fraîche, faisant baisser les températures jusqu'à -2 degrés en fin de nuit au Maïdo avec des gelées au sol. Des températures inférieures aux normales de saison. C'est le début de l'hiver austral. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les températures minimales sont donc bien descendues surtout dans les hauts où on a relevé 3.1 degrés à 2m vers le gîte de la Roche Écrite juste avant le lever du soleil ce matin. Au Maïdo, nos observations de température à 10 cm du sol sont même descendues jusqu'à -2 degrés en fin de nuit (gelées au sol). Les minimales observées dans les hauts sont 3 à 5 degrés inférieures aux normales de saison.

La nuit prochaine s'annonce dans la même lignée. Selon les prévisions de Météo France, les températures devraient être fraîches et parfois au-dessous des normales de plusieurs degrés comme dans les hauts notamment. On attend ainsi 7 degrés à Cilaos, 4 degrés au volcan et 3 à 4 degrés au Maïdo avec quelques gelées possibles au sol. Sur le littoral, elles s'échelonnent entre 19 et 21degrés.