CANAL+ et Orange sont heureux d'annoncer que les offres premium de CANAL+ sont accessibles depuis le 3 mai 2022 aux clients de la TV d'Orange à La Réunion et à Mayotte. Ils peuvent ainsi profiter du meilleur des deux univers TV sur un seul et même décodeur : celui d'Orange. Nous publions ici le communiqué d'Orange (Photo d'illustration AFP)

Avec la TV d’Orange par internet, les clients profitent déjà de 65 chaînes TV incluses, de l’accès à des services replay, à un catalogue de vidéos à la demande, aux services Disney+, OCS, Netflix et Amazon Prime Video, ainsi que d’un large choix de bouquets TV thématiques.

Grâce à l’abonnement à CANAL+, les clients pourront choisir entre les 5 formules premium de CANAL+ : Essentiel+, La Totale Ciné/Séries, la Totale Sport, La Totale, ou encore Les Chaînes CANAL+, à partir de 35,00€/mois.

En mai, les clients pourront retrouver les films box-office Dune et Jungle Cruise, la Création Originale de Jonathan Cohen Le Flambeau Les Aventuriers De Chupacabra, la sélection Cannes 2021 avec Titane, Tout s’est bien passé, La Fracture, Fast and Furious 9, ou encore faire le plein de Grands Prix avec la Formule 1TM et MotoGPTM. A la Réunion, CANAL+ investit fortement dans les productions locales et produit des chaines événementielles comme celles du Sakifo et du Grand Raid que les clients pourront aussi retrouver.

La souscription est facilement accessible aux abonnés équipés d’un décodeur TV4 : il suffit de se rendre sur le canal 14 de la TV d’Orange, ou de cliquer sur la vignette CANAL+ dans le menu de la TV d’Orange.

En proposant les offres CANAL+ sur ses décodeurs, Orange enrichit son offre de télévision et continue d’offrir à ses clients les meilleurs contenus et services disponibles, au travers d’une expérience intégrée et facilitée.