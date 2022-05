Le vendredi 13 est synonyme de chance pour bon nombre de personnes. On joue aux jeux d'argent, on s'attend à une nouvelle positive, le nombre 13 est porte bonheur, bref on en attend beaucoup de ce jour si exceptionnel, qui n'arrive cette année qu'une seule fois. Mais pour avoir toutes les chances de son côté il serait peut-être judicieux de porter tout plein d'objets porte-bonheur. (Photo : mm/www.ipreunion.com)

Voici donc quelques précieux conseils pour pouvoir vivre un vendredi 13 (presque) normal :

- Ce qu’il faudrait porter -

Commençons par le trèfle à 4 feuilles. Certes il est difficile d’en trouver au coin de la rue voire même dans son jardin mais si vous en trouvez un, gardez le bien précieusement dans votre poche. Et si vous ne faites pas partie des heureux élus qui en ont trouvé, on a peut-être la solution. Adoptez un pendentif ou un bijou à son effigie.

Pour ceux qui ne sont pas très plante, il y aussi le fer-à-cheval, mais en pendentif. Le vrai serait beaucoup trop lourd dans votre main ou dans votre sac. Ces bijoux portés ne feront qu’embellir votre tenue que l’on soit fille ou garçon et pourrait être votre facteur de chance. Tentez donc l’expérience !

La patte de lapin, ou de lièvre. La patte de ce petit être vivant, tout mignon avec son pelage tout doux est un symbole d’abondance et de richesse des chercheurs d’or d’époque et était considéré comme un talisman magique dès le Vème siècle avant Jésus-Christ. Si vous êtes du type ami des animaux - ou que l'idée de transporter sur vous un morceau d'animal mort ne vous plait pas particulièrement, peut-être est-il plus judicieux d'adopter une patte factice.

Si vous voulez aussi avoir de la chance durant cette journée de vendredi 13, il y a des couleurs à porter selon son signe astrologique. D'après un article de Public, pour les béliers : le rouge vous sciera à merveille. Les taureaux : le vert sera votre allié. Gémeaux : le gris sera votre meilleur ami en ce jour. Cancer : le blanc vous mettra en valeur en plus de vous porter bonheur. Les lions : le jaune vous ira bien. Les vierges la couleur bleue vous est associée. Quant aux balances, le rose est à porter en ce jour. Pour ce qui est des scorpions le noir devra être porté. Sagittaire : la couleur orange vous porterez. Concernant les capricornes, ça sera la couleur brun. Les verseaux le violet est à votre portée aujourd’hui pour que tout se passe bien. Et enfin les poissons le turquoise, comme la pierre, est votre couleur.

- Ce qu’il ne faut pas porter –

Des objets porte-malheur existent également. Avec en premier lieu le petit miroir cassé que l’on a dans son sac. Sous peine de s’attirer 7 ans de malheur. Il fut un temps où l’on croyait que les miroirs étaient capables de voler l’âme.

Ce qu’il ne faut pas non plus avoir sur soi le vendredi 13, c'est la pierre d'Opale. Et pour cause, au XVème sicèle, il était courant que ceux qui travaillaient cette pierre pour les bijoux, ne connaissaient pas assez ses caractéristiques. Si les artisans travaillaient une pièce pour le roi avec cette pierre et qu'ils la cassaient, alors leurs mains étaient coupées, indique Olivier Segura, directeur du Laboratoire français de gemmologie dans un article du site Madame Figaro.

Autre objets qui attirent la malchance : les montres ou horloges cassées. On dit que si elles s’arrêtent de façon brutale de tourner, alors un malheur pourrait bien vous arriver. Ne tentez donc pas le diable.

A part ces objets à porter ou à ne pas porter, faites comme d’habitude. Cela pourrait bien vous porter chance. Qui sait ?!

