Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 9 mai - Salon de la Maison : les entreprises pas (tout à fait) à la fête

* Mardi 10 mai - Législatives : Bachil Valy et Laurent Virapoullé investis par la majorité présidentielle

* Mercredi 11 mai - Législatives : un contexte de désunion et une multiplication de candidatures

* Jeudi 12 mai - Affaire Mathieu Caizergues : cinq ans après, les questions subsistent

* Vendredi 13 mai - Levée des motifs impérieux : (enfin) une bouffée d'air frais de nombreuses familles

Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022 s'est tenue la 33ème édition du Salon de la Maison au Parc des expositions de Saint-Denis. 300 exposants étaient présents. Tous espéraient remplir leur carnet de commandes dans un contexte de crise. Si l'organisation se félicite des 90.000 visiteurs venus sur le Salon, les entrepreneurs regrettent une "faible affluence". Crise Covid à part, il n'annonce pas aussi rentable que ceux des autres années

Le mouvement "Avec vous" du Président Emmanuel Macron annonce ses candidats pour les législatives. Dans cette "première vague", la majorité présidentielle annonce les candidats investis pour le scrutin dans les Outre-mer. A La Réunion il s'agit de Bachil Valy et Laurent Virapoullé. Les candidats Audrey Fontaine et Eric Leung sont, eux, soutenus par la majorité présidentielle. Aucun candidat ne sera présenté dans la 1ère et la 4ème circonscription.

Alors que le 16 mai 2022 s'ouvriront les dépôts de candidatures pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, un grand flou règne en perspective du scrutin à La Réunion. Un mot pourrait résumer la situation sur l'île alors que les candidatures se multiplient dans les sept circonscriptions : désunion. Que ce soit à droite, à gauche ou au sein de la majorité présidentielle, aucun camp ne semble réussir à faire l'unité tant promise au lendemain de la présidentielle. Du côté du Rassemblement National, la problématique n'est pas la même. Malgré un score historique pour le parti au second tour la présidentielle (près de 60%), le parti de Marine Le Pen peine à afficher des candidats crédibles.

Après la publication d'une vidéo du YouTubeur Rafu, où un ancien gendarme du PGHM (Unités de montagne de la gendarmerie nationale) assurait que le corps de Mathieu Caizergues ne se trouvait pas dans Mafate, un direct était organisé ce mercredi 11 mai 2022 pour répondre aux questions des internautes. L'ancien gendarme, Christophe, était présent, tout comme la mère de Mathieu Caizergues, Delphine Caizergues.

Après un an et demi de motifs impérieux, le gouvernement a finalement décidé de mettre fin à cette obligation pour les personnes non-vaccinées : la mesure prend effet ce samedi 14 mai 2022. Mis en place le 28 janvier 2021, ils avaient finalement été levés en juin de la même année, uniquement pour les personnes vaccinées. Depuis, les voyageurs ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner étaient privés de voyage. Et ce malgré une levée des restrictions sanitaires entamée depuis plusieurs mois désormais

