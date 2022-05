BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 mai 2022 :



- Bon ressourcement : les étudiants boursiers du Département ne peuvent pas en bénéficier

- Obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh : la police israëlienne charge brutalement la foule

- Accoucher en temps de pandémie : solitude pour les mères, souffrance pour les soignant.e.s

- Rétro : Salon de la Maison, législatives, désunion, Mathieu Caizergues, levée des motifs impérieux

- En Côte d'Ivoire, une deuxième vie pour des avions au rebut

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Bon ressourcement : les étudiants boursiers du Département ne peuvent pas en bénéficier

Alors que la Continuité territoriale de la Région a été entièrement révisée, une aide destinée aux étudiants en mobilité a été introduite pour accorder une aide financière annuelle à ces derniers. Ainsi, si la continuité territoriale n’est désormais disponible que tous les trois ans, les étudiants, eux, peuvent bénéficier chaque année d’un "bon ressourcement". Petit hic : les étudiants bénéficiaires d’une bourse du Conseil départemental n’y sont pas éligibles. Une situation qui n’a pas manquée de faire réagir les familles concernées. Au total, environ 3.000 étudiants ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

Obsèques de la journaliste Shireen Abu Akleh : la police israëlienne charge brutalement la foule

Des violences ont éclaté vendredi dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, où la police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens.

Accoucher en temps de pandémie : solitude pour les mères, souffrance pour les soignant.e.s

Une grande solitude pour les mères, une grande souffrance pour les soignant.e.s. C'est ce qui ressort de l'étude Mater-Covid 19" menée par Cécile Schantz et Virginie Rozée, chercheuses à l'Institut de recherches pour le développement (IRD) et à l'Institut national d'études démographiques (Ined). Les scientifiques ont dévoilé les premiers résultats de leur enquête ce jeudi 12 mai 2022. Le projet a été mené dans deux maternités d'Île de France et de La Réunion afin "d'analyser le vécu des femmes et des soignant.es en pleine pandémie" lors des confinements et des restrictions sanitaires

Rétro : Salon de la Maison, législatives, désunion, Mathieu Caizergues, levée des motifs impérieux

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 9 mai - Salon de la Maison : les entreprises pas (tout à fait) à la fête

* Mardi 10 mai - Législatives : Bachil Valy et Laurent Virapoullé investis par la majorité présidentielle

* Mercredi 11 mai - Législatives : un contexte de désunion et une multiplication de candidatures

* Jeudi 12 mai - Affaire Mathieu Caizergues : cinq ans après, les questions subsistent

* Vendredi 13 mai - Levée des motifs impérieux : (enfin) une bouffée d'air frais de nombreuses familles

En Côte d'Ivoire, une deuxième vie pour des avions au rebut

"Ca c'est un DC-10, à côté vous avez un Fokker 28, là-bas des Boeing 737. .." Près d'Abidjan, entre forêt verdoyante et lagune, Aziz Alibhai présente son étonnante collection d'épaves d'avions qu'il rêve un jour de transformer en attraction touristique atypique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Matante Rosina a eu un peu frais cette nuit. Les rayons de soleil vont faire remonter un peu les températures pour ce samedi 14 mai 2022. C'est un beau temps qui s'annonce même si quelques nuages se forment dans l'après-midi sur les versants de l'île.