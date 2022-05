Alors que la Continuité territoriale de la Région a été entièrement révisée, une aide destinée aux étudiants en mobilité a été introduite pour accorder une aide financière annuelle à ces derniers. Ainsi, si la continuité territoriale n'est désormais disponible que tous les trois ans, les étudiants, eux, peuvent bénéficier chaque année d'un "bon ressourcement". Petit hic : les étudiants bénéficiaires d'une bourse du Conseil départemental n'y sont pas éligibles. Une situation qui n'a pas manquée de faire réagir les familles concernées. Au total, environ 3.000 étudiants ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

"La Région prend en charge les étudiants qui sont sous son régime boursier, elle n’a pas vocation à prendre en charge les boursiers du Département" indique la Région, contactée par Imaz Press Réunion.



"Ce bon de ressourcement n’est cependant qu’une amorce d’un processus d’accompagnement que nous souhaitons installer de manière pérenne. A noter qu’en plus des 3.500 étudiants boursiers que nous accompagnons, les étudiants non boursiers en mobilité en Métropole, mais aussi les 900 d’entre eux à l’étranger, et les jeunes dépendant du régime de l’Etat sont aussi concernés par le bon" fait par ailleurs remarquer le Conseil régional.



Historiquement, les boursiers du Département et de la Région ne sont pas sous le même régime. Il n’est d’ailleurs pas possible de cumuler les bourses des deux collectivités, et les étudiants souscrivant aux bourses régionales doivent apporter une preuve de non-sollicitation de bourse départementale. En première année, les aides régionales étant plus élevées que celles du Département, "les étudiants ont tendance à se tourner vers la Région" nous explique-t-on.



"Actuellement, dans le paysage, nous avons la Région qui intervient au niveau des étudiants en mobilité en première année. C’est une action volontariste pour aider lors du premier départ, c’est important qu’ils puissent bien s’installer et ces étudiants sont prioritaires" détaille la Région. "Ce dispositif a aussi pour objectif de permettre aux étudiants de se ressourcer auprès de leur famille, ou faire un stage dans l’île afin de créer un lien économique et se projeter plus tard à La Réunion" ajoute-t-elle.



A partir de la deuxième année d’étude, les boursiers se tournent ensuite vers le Département. "Il s’agit du plus gros de la troupe, d’un point de vue budgétaire il serait extrêmement compliqué de prendre en charge tous les étudiants en mobilité" admet la collectivité.



Et si la Région avance qu’il n’est "pas interdit de penser que le Département pensera à une aide" pour ses 3.000 étudiants en mobilité, le Département indique de son côté "qu’en l’état, à ce jour ce sujet n’existe pas au Conseil départemental"



"Nos élus n’ont jamais été saisis de nouvelle problématique, ils n’ont donc jamais statué sur le sujet" détaille-t-il, interrogé par Imaz Press.



Le Conseil départemental précise par ailleurs que "à l’heure actuelle, la collectivité aide à hauteur de 18 millions d’euros chaque année tous les étudiants éligibles aux différents dispositifs", rappelant au passage que ces étudiants peuvent disposer du bon de continuité territoriale, disponible uniquement tous les trois ans désormais. Il en va de même pour l’aide à la continuité territoriale distribuée par l’Etat.



Chaque année, ce sont entre 1.200 et 1.3000 étudiants qui quittent La Réunion pour aller en Hexagone ou à l’étranger. D’autant de jeunes à accompagner dans la mobilité.



as/www.ipreunion.com / [email protected]