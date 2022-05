Le CRGT communique les changements de circulation prévus dans les jours et semaines à venir. Retrouvez ici tous les chantiers prévus. Retrouvez toutes les informations routières sur le serveur audiotel 0262 97 27 27. Le CRGT vous souhaite bonne route et bon week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Denis/Le Port - travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de St Denis y compris RN6 boulevard Sud, au Port Sacré Coeur puis sur la RN7 Axe Mixte et sur la RN1001 travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mai. BAU ou voie neutralisée selon les besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 19h30 à 5h.

RN1 - St Pierre/Etang Salé - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre Ravine Blanche à St Pierre et échangeur Etang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mai inclus. Voie de gauche neutralisée selon les besoins du chantier mobile dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.



RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne - Travaux de marquage

Sur la RN2 de l'échangeur de Gillot à Ste Marie à la Ravine des Chèvres à Ste Suzanne, travaux de marquage les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mai. Voie neutralisée selon les besoins du chantierde 20h à 5h dans le sens Nord/Est.



RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RN2 St Benoît – Travaux d’élargissement de chaussée

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo jusqu'au vendredi 20 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 Ste Rose – Travaux de création de la passerelle piétonne

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Ravine Virapin, travaux de création de passerelle piéton et cycle jusqu'au vendredi 20 mai. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 St Benoît - Travaux d’élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit secteur La Confiance, suite des travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au vendredi 20 mai. Alternat de 8h à 15h30.

RN2 - St Denis/St André - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à St Denis et St André, travaux d'élagage les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mai inclus restrictions à prévoir de 20h à 5h selon le programme suivant :

La nuit du lundi 16, voie de droite neutralisée secteur Jamaïque sens Est/Nord,

Les nuits du mardi 17 au jeudi 19 : voie de gauche neutralisée sens Nord/Est, et voie de droite sens Est/Nord secteur Petit Bazard.

RN2 - St André - Travaux de lamier

Sur la RN2 de la Marine à Ste Suzanne, à la Rivière du Mât à St André, travaux d'élagage au lamier les nuits du mardi 17 au jeudi 19 mai. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

Chantiers à venir :

RN1 - St Paul - Travaux de reprise d'assainissement

Sur la RN1 à St Paul voie cannière sur le giratoire amont Hermitage sens Sud/Nord, travaux de reprise d'assainissement du lundi 16 mai au vendredi 3 juin. Circulation alternée au droit du chantier de 8h à 15h.



RN1 - St Paul - Travaux de dépose de portique

Sur la RN1 à St Paul entre Cambaie et Savannah, travaux de dépose de portique la nuit du lundi 16 mai. Circulation basculée en mode bidirectionnel côté montagne de 19h30 à 5h. Bretelles échangeur Savannah fermées sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul - Travaux de démontage ITPC

Sur la RN1 à St Paul entre Cambaie et Savannah, travaux de démontage ITPC la nuit du dimanche 15 mai. Voies de gauche neutralisées de 23h55 à 5h dans les deux sens.

RN102 - St Denis - Travaux d'élagage

Sur la RN102 à St Denis, au niveau du giratoire Leclerc, travaux d'élagage la nuit du lundi 16 mai. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN2 à St Denis, travaux d'élagage la nuit du lundi 16 mai. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord de 20h à 5h entre l'échangeur du Stade de l'Est et celui du Chaudron.

RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne/St André - Travaux de nettoyage

Sur la RN2 entre Ste Marie et St André, travaux de nettoyage les nuits du mardi 17 au vendredi 20 mai inclus. Restrictions à prévoir comme suit :

- la nuit du mardi 17 : voie de droite neutralisée secteur Duparc à Ste Marie;

- les nuits des mercredi 18 et jeudi 19 mai : voie de gauche neutralisée dans les deux sens secteur

Commune Carron à Ste Suzanne;

- la nuit du vendredi 20 mai : voie de droite neutralisée sens Nord/Est secteur Station Vito à St André.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN3 à St Pierre, secteur Mon Caprice, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 16 mai. Voie de gauche neutralisée dans le sens montant de 20h à 5h.

RN5 - Cilaos - Travaux d’élargissement d’ouvrage

Sur la RN5 Route de Cilaos, travaux d’élargissement de l'ouvrage sur la ravine Mare Sèche du lundi 16 au vendredi 20 mai. Alternat selon les besoins.



RD63 - Ste Suzanne - Travaux de reprofilage de la chaussée

Sur la RD63 Route de Bellevue à Ste Suzanne, pour permettre des travaux de reprofilage de la chaussée, la route sera fermée à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 16 au jeudi 19 mai entre les PR 2+900 et 3+100.

Evènements (hors chantiers) :

RN1 - St Leu - Leu Tempo Festival

Dans le cadre du Leu Tempo Festival prévu du 18 au 21 mai à St Leu, la circulation sera interdite en ville de 19h à 5h et du giratoire Nord à l'intersection Rue Lacroix. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN2002 Bras Panon – Foire agricole

Sur la RN 2002 à Bras Panon, pour permettre le bon déroulement de la Foire Agricole, des modifications de circulation sont en cours en centre-ville jusqu’au dimanche 22 mai. Des perturbations sont à prévoir dans ce secteur, il est demandé aux usagers d’être attentifs a la nouvelle signalisation.

RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 15 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.