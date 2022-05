La levée des motifs impérieux pour les voyageurs non vaccinés n'aura lieu qu'à partir de ce lundi 16 ai 2022. Elle devait initialement entrer en vigueur ce samedi ainsi que l'avait indiqué le ministère des Outre-mer interrogé par Imaz Press. Pour des raisons qui restent à préciser, la fin de cette obligation a été reportée de 48 heures (Photo rb/www.ipreunion.com)

La levée des motifs impérieux pour les personnes non vaccinées voulant voayager prendra donc effet en même que les autres assouplissements décidés en raison de l'amélioration de la situation sanitaire.

C'est en effet, ce lundi que les tests négatif à la Covid-19 ne seront plus demandés à l'embarquement pour les passagers vaccinés. C'est aussi à cette date que, comme dans toute la France, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion, même s'il "reste néanmoins un moyen efficace de se protéger et de protéger les autres" note le gouvernement.

Ces allégements "tiennent compte de l'amélioration de la situation épidémique au niveau national et du recul des niveaux d'hospitalisation, même si la 5ème vague n'est pas encore terminée et la vigilance de chacune et de chacun doit rester de mise" indiquaient les ministères de la Santé et des Outre-mer dans leur communiqué commun publié le jeudi 12 mai.

Aucune date pour la levée des motifs impérieux n'était donnée dans ce communiqué. C'est sur interrogation d'Imaz Press que la date du samedi 14 mai a été donnée par le ministère des Outre-mer.

Pour rappel, le mercredi 11 mai, à l'issue du dernier conseil des ministres, il a été annoncé la fin du port du masque dans les transports en commun à compter du lundi 16 mai, y compris à La Réunion.

Les motifs impérieux étaient en place depuis le 28 janvier 2021 pour tous les voyageurs entre La Réunion et la Métropole. L'obligation avait été mise en pause pendant cinq semaines avant d'être réactivée. La Réunion faisait alors face à une explosion de cas et à l’apparition de variant sud-africain dur l’île.

Un durcissement des contrôles avait ensuite été annoncé par le préfet le 16 février 2021. Les voyageurs devaient envoyer une déclaration sur l’honneur et leurs pièces justificatives, au moins six jours avant leur départ. Ce dispositif a été supprimé le mardi 18 mai.

Quelques mois après, et en raison d’un taux de vaccination élevé, la situation sanitaire commençant à s'améliorer, l'Etat avait décidé le 9 juin 2021 de lever partiellement les motifs impérieux exclusivement pour les personnes disposant d’un schéma vaccinal complet. Les personnes non-vaccinées, devant justifier jusqu’alors, d’un motif impérieux pour voyager.

Le 15 octobre 2021, l’état d’urgence sanitaire avait été levé. Cependant, les motifs impérieux étaient eux, toujours en vigueur pour les personnes non-vaccinées.

Ils le seront encore jusqu'au lundi 16 mai 2022.

