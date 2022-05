BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 mai 2022 :



Baleines bleues : le plus gros animal du monde aux portes de La Réunion

Elles n'avaient jamais été vues auparavant au large des côtes réunionnaises : voilà que les baleines bleues font leur apparition. Deux observations ont été faites en cette année 2022, l'une en janvier et l'autre en ce mois de mai. Une formidable nouvelle pour la biodiversité marine

Eurovision 2022 : L'Ukraine est la grande gagnante de cette édition

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté samedi 14 mai le concours musical de l'Eurovision, qui se tenait dans la ville italienne de Turin. Kalush Orchestra a interprété en Ukrainien la chanson "Stefania", mêlant rap et musique folklorique traditionnelle. Une chanson qui rend hommage à la mère du chanteur Oleh Psiuk. C'est la troisième fois que l'Ukraine remporte le concours de l'Eurovision.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Étoiles échouées, burger saucisses-nougat, drapeau breton, passager pilote

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 : Des étoiles de mer par milliers sur le sable de la Dune du Pilat, un phénomène inexpliqué. Vous avez sûrement déjà entendu les envies, parfois farfelues, de femmes enceintes, une chaîne de fast-food en Allemagne a voulu leur faire plaisir et leur a proposé des burgers spéciaux pour la fête des mères. Ça vous dit un burger saucisses grillées et crème de nougat ? Les Bretons sont toujours en lutte pour obtenir leur drapeau en emoji, ils lancent une campagne de lobbying sur Twitter pour tenter de séduire l'organisme qui valide la création de nouveaux emojis. On pourrait croire à un remake de "y a t il un pilote dans l'avion" : un pilote fait un malaise dans un avion en Floride, un passager prend les manettes et réussit à atterrir.

A Bagdad, une artiste donne des couleurs à la grisaille des rues

Juchée sur un échafaud au milieu d'un carrefour à Bagdad, Wijdan al-Majed fait danser son pinceau sur une fresque murale. L'artiste irakienne casse les codes dans la capitale ultra-bétonnée avec ses représentations de célébrités irakiennes et étrangères, comme Zaha Hadid ou Mère Teresa.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Dimanche ensoleillé

Pour ce dimanche 15 mai 2022, Matante Rosina prévoit encore du beau temps. A la mi-journée, les nuages s'invitent comme d'habitude sur les pentes. Quelques petites pluies peuvent apparaitre sur les hauteurs du nord et du nord-ouest dans l'après-midi.