Sous la bannière " Produits Pays " de la FRCA (Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles), ProVanille (coopérative de Vanille de La Réunion), SICALAIT et TEREOS OI se sont réunis cette année pour proposer une édition limitée de glace péi à base de vanille de ProVanille, de lait péi de la SICALAIT et de sucre local de la marque Sucreries de Bourbon. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la FRCA. (Photo : FRCA)

Vendues au tarif de 2 euros sur les stands de ProVanille et de la SICALAIT, les petits pots de glace ont été réalisés par l’Ile en Glace, mieux connu sous la marque grand public " Edmond et Victoria ", en hommage à Edmond Albius et à l’ananas Victoria. Il est aussi possible de déguster ces glaces sur le stand de TEREOS OI (cachalot exposition), lors de jeux concours.



Avec ces glaces péi, l’objectif est de démontrer l’excellence des produits péi dans une même et unique recette (sucre local, lait entier local et vanille local et savoir-faire d’un artisan glacier local) ainsi que la capacité d’acteurs agricoles, artisanaux et industriels locaux à travailler ensemble, dès qu’il s’agit de mettre en avant le savoir-faire des agriculteurs réunionnais.



Cette opération est pour l’instant une édition limitée pour la foire de Bras Panon.