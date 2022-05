Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 13 Mai à 15H53

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022 : Des étoiles de mer par milliers sur le sable de la Dune du Pilat, un phénomène inexpliqué. Vous avez sûrement déjà entendu les envies, parfois farfelues, de femmes enceintes, une chaîne de fast-food en Allemagne a voulu leur faire plaisir et leur a proposé des burgers spéciaux pour la fête des mères. Ça vous dit un burger saucisses grillées et crème de nougat ? Les Bretons sont toujours en lutte pour obtenir leur drapeau en emoji, ils lancent une campagne de lobbying sur Twitter pour tenter de séduire l'organisme qui valide la création de nouveaux emojis. On pourrait croire à un remake de "y a t il un pilote dans l'avion" : un pilote fait un malaise dans un avion en Floride, un passager prend les manettes et réussit à atterrir. (Photo : Instagram Dune du Pilat)

