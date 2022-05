BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 mai 2022 :



Papiers d'identité : jusqu'à quatre mois d'attente pour recevoir son passeport

Si vous attendez de recevoir une carte d'identité ou un passeport, il faudra encore prendre votre mal en patience. Partout en France, les délais s'allongent pour faire faire une pièce d'identité. L'Etat a fini par annoncer des moyens supplémentaires pour accélérer les procédures. A La Réunion, il faut attendre jusqu'à quatre mois pour recevoir son nouveau document. Une attente problématique pour les habitants prévoyant de partir en vacances en juillet ou en août.

Castex prépare son départ avant un remaniement imminent

Lettre de démission en poche, le Premier ministre Jean Castex se prépare à quitter Matignon, alimentant le "feuilleton" de sa succession qui pourrait être confiée à une femme au retour d'Emmanuel Macron, en déplacement dimanche à Abou Dhabi. La nomination d'un nouveau Premier ministre, suivie de celle du gouvernement, est attendue à partir de lundi, trois semaines déjà après sa réélection. Le site internet du gouvernement a même affiché par erreur samedi matin, avant de la retirer, une page annonçant la démission du gouvernement Castex.

Labello challenge : le nouveau défi qui menace les adolescents

Depuis une dizaine de jours, un nouveau challenge circule sous forme de vidéos sur le réseau social TikTok. Si ce n'est pas le premier, celui-ci est bien plus dangereux que son nom - "labello challenge" - laisse paraître. Il consiste à mettre fin à ses jours lorsque l'on a terminé son baume à lèvres. A ce stade, aucun cas de suicide n'a été remonté au rectorat de La Réunion, mais l'académie appelle à la prudence.

Saint-Leu : un motard roulait à 147 km/h sur une portion limitée à 80 km/h

Pour le week-end du 13 au 15 mai 2022, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière. La police fait état de 215 infractions dont 26 délits. La gendarmerie relève près de 180 infractions dont 24 permis retirés. Soit 395 infractions au total. Les gendarmes ont également contrôlé trois motocyclistes qui roulaient à 147 Km/h, 137 km/h, 129 Km/h, sur une route limitée à 80 km/h.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine humide

Matante Rosina est contente d'avoir passé un week-end sous le soleil. Ce début de semaine va changer. Pour ce lundi 16 mai 2022, le temps est nuageux et plus humide surtout sur les hauteurs du nord et du nord-ouest. Le vent va décoiffer aujourd'hui, des rafales de près de 70 km/h sont à prévoir le long des côtes exposées.