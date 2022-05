Le 11 mai 2022, suite à l'agression d'une chargée de clientèle, le bureau de poste du Chaudron a été temporairement fermé. Une plainte a été déposé au nom de La Poste, qui appelle à la "tolérance 0 face aux incivilités et agressions subis par les postières et les postiers". Nous publions ici le communiqué de La Poste (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tolérance 0 face aux agressions et incivilités : La Poste de La Réunion porte plaine et sanctionne tous les comportements agressifs. Les comportements agressifs, quelle que soit leur gravité, insultes, menaces, agressions physiques sont inacceptables. C’est pourquoi, La Poste en fait sa priorité.

Dès lors qu’un collaborateur subit une agression ou une incivilité, des mesures d’accompagnement et de soutien sont mises en place pour l’accompagner et lui apporter un soutien adapté. En parallèlement, La Poste porte plainte en son nom, et soutient les collaborateurs qui souhaitent le faire à titre individuel.

Une plainte déposé le jour même, l’agresseur présenté en comparution immédiate

Suite à la plainte le jour même de l’agression, et grâce aux images des caméras de surveillance, l’agresseur a pu être interpellé et placé en détention. Présenté en comparution immédiate, le tribunal a décidé de le maintenir en détention jusqu’à la date de la prochaine audience, soit le 24/06/2022.

Consciente des répercussions que ces comportements peuvent entrainer tant pour ses collaborateurs que pour les clients présents lors des faits, La Poste mettra tout en œuvre, pour garantir le respect et la sécurité de son personnel et de ses lieux d’accueil.