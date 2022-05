Dans le cadre de son développement, la compagnie low-cost French bee annonce un programme de vols renforcé pour juillet-août 2022. La compagnie aérienne rappelle qu'elle propose de nouveaux tarifs, à destination de La Réunion, Papeete, New York, San Francisco et Los Angeles depuis le 30 avril. French bee a annoncé également qu'elle desservirait Miami à compter de décembre 2022. Toutes ces destinations sont opérées par des Airbus A350-900 et 1000 de toute dernière génération. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la question des destinations, French bee rappelle qu'elle a "opéré son premier vol vers Saint-Denis (La Réunion) en 2017. Depuis 2018, la compagnie déploie ses ailes vers Papeete (Polynésie Française) via San Francisco (États-Unis). La smart cost poursuit sa conquête des États-Unis en desservant New York depuis 2021 et Los Angeles depuis le 30 avril 2022. A compter de décembre 2022, la compagnie desservira Miami".



Les passagers ont la possibilité de faire un voyage "à la carte" en choisir ou non des bagages en soute, des équipements sportifs, le repas, sièges avec vue, kits de voyage etc...



"Les vols sont opérés avec une flotte composée d’Airbus A350-1000 et d’Airbus A350-900, les appareils les plus avancés technologiquement de leur génération avec des qualités environnementales majeures qui réduisent considérablement leur empreinte carbone" ajoute French Bee.



Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee déclare : "nous pouvons observer une " envie de voyage " chez nos clients et French bee est aujourd’hui la seule compagnie française long-courrier qui propose des voyages " smarts " : des tarifs très accessibles, une expérience passager " à la carte ", des avions à la pointe des nouvelles technologies et des destinations de rêve ! Une combinaison idéale pour découvrir enfin l’été hors frontières."



Les destinations French bee :

• Paris-Orly - La Réunion : jusqu’à 10 vols par semaine

• Paris-Orly - Papeete : jusqu’à 3 vols par semaine

• Paris-Orly - New-York : jusqu’à 7 vols par semaine

• Paris-Orly - San Francisco : jusqu’à 3 vols par semaine

• Paris-Orly - Los Angeles : jusqu’à 6 vols par semaine

• Paris-Orly - Miami : jusqu’à 3 vols par semaine à partir de décembre 2022