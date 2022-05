La "Journée internationale du vivre ensemble en paix" est célébrée ce lundi 16 mai 2022. Instituée par l'ONU en 2017, cet événement a pour objectif de mettre en exergue les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité

Cet évènement, sixième du nom, est l'occasion d'exprimer "le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie", souligne le site des Nations Unis.

La journée internationale du vivre ensemble en paix a lieu cette année dans un contexte particulier marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie est entrée en guerre.

