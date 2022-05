Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 13 Mai à 16H52

Matante Rosina est contente d'avoir passé un week-end sous le soleil. Ce début de semaine va changer. Pour ce lundi 16 mai 2022, le temps est nuageux et plus humide surtout sur les hauteurs du nord et du nord-ouest. Le vent va décoiffer aujourd'hui, des rafales de près de 70 km/h sont à prévoir le long des côtes exposées. (Photo rb/Imaz Press)

