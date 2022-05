Jean Castex est à l'Élysée ce lundi 16 mai 2022 pour présenter sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron. "Sans remords, ni regret", il quitte son poste après 22 mois à la tête du gouvernement français, laissant le champ libre aux spéculations qui parient sur une femme pour le remplacer. Il a quitté Matignon peu avant 18 heures (heure de La Réunion), pour se rendre à l'Elysée (Photo AFP)

Arrivée de Jean Castex à l’Élysée pour aller présenter sa démission et celle de son gouvernement cc @TF1Info pic.twitter.com/ouV5WyxUnA — Marie Chantrait (@mchantrait) May 16, 2022

Emmanuel Macron, réélu le 24 avril pour un second mandat de cinq ans, avait assuré il y a une semaine à Berlin qu'il connaissait déjà le nom de son prochain Premier ministre... sans dévoiler son identité, à près d'un mois des législatives des 12 et 19 juin. Seuls indices donnés par le chef de l'Etat, qui reçoit lundi à déjeuner le président du Conseil européen Charles Michel, son nouveau Premier ministre sera doté d'un profil "social", "écologique" et "productif".

Lors de son premier mandat, Emmanuel Macron avait surpris les observateurs, en nommant à Matignon Edouard Philippe puis Jean Castex, deux élus sans aucune expérience gouvernementale.

Jean Castex, qui s'était auto-proclamé "Premier ministre de l'intendance", a multiplié les déplacements à travers la France - 350 en 22 mois - imprimant l'image d'un chef de gouvernement "des territoires", soucieux de la promotion de l'exécution des réformes, quitte à passer complètement sous les radars au plan national.

Les rumeurs sur sa succession vont bon train. Seule certitude, croit savoir son entourage: ce sera une femme. D'autant que 74% des Français sont pour, selon un sondage Ifop publié dans l'hebdomadaire Le Journal du dimanche.

Après ceux de la ministre du Travail Elisabeth Borne et de l'ex-ministre de la Santé Marisol Touraine, le nom qui revient avec insistance est celui de Catherine Vautrin, ancienne ministre de la Cohésion sociale du président de droite Jacques Chirac (2005-2007), laquelle avait apporté son soutien à Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle.

www.ipreunion.com avec l'AFP