BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 mai 2022 :



- Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre d'Emmanuel Macron

- Le mois des visibilités LGBTQIA+ débute à La Réunion

- La Région conviée à la conférence ministérielle sur l'ultrapériphérie

- Exposition au Teat Champ Fleuri : hommage aux gardiennes du temple de la broderie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Littoral lumineux, les hauts dans la grisaille

Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre d'Emmanuel Macron

La ministre du Travail Elisabeth Borne a été nommée nouvelle Première ministre ce lundi 16 mai 2022, à l'occasion du remaniement du gouvernement. Elle prend le relais de Jean Castex, qui a salué la "droiture", l'"intégrité" et le "volontarisme" de sa successeure. Elle est la seconde femme sous la 5ème République à occuper le poste de Première ministre.

Le mois des visibilités LGBTQIA+ débute à La Réunion

En cette journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, La Réunion inaugure son premier mois des visibilités LGBTQIA+ (Lesbiennes, gays, bisexuel.les, queers, intersexes et asexuel.les). A partir de ce lundi 17 mai 2022, et jusqu’au 25 juin prochain, de nombreux événements se tiendront partout dans l’île autour de la question des orientations sexuelles et des identités de genre.

La Région conviée à la conférence ministérielle sur l'ultrapériphérie

Du mardi 17 au jeudi 19 mai 2022, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, se rendra à Fort de France en Martinique pour participer à la conférence ministérielle sur l'ultrapériphérie. La présidente de la Région se prononcera sur les nouvelles orientations de la Commission européenne dans un contexte marquée à La Réunion par les répercussions de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine, comme la problématique du fret, les énergies, la pêche, l'autonomie alimentaire, le pouvoir d'achat des ménages ou encore la défense de la compagnie régionale Air Austral

Exposition au Teat Champ Fleuri : hommage aux gardiennes du temple de la broderie

Emma Di Orio, jeune artiste touche-tout est allée à la rencontre des brodeuses de Cilaos pour faire naître un dialogue entre son imaginaire végétal fait de motifs illustrés et l'art patient et nuageux de ces gardiennes du temple. Une exposition visible jusqu'au vendredi 20 mai 2022 dans le hall du TEAT Champ Fleuri à Saint-Denis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Littoral lumineux, les hauts dans la grisaille

Pour ce mardi 17 mai 2022, Matante Rosina prévoit du beau temps sur les côtes et de la grisaille dans les Hauts. Quelques averses sont possibles sur les pentes de Saint-Paul et de la Possession. Le vent devrait atteindre les 6à à 70 km/h sur les côtes exposées. Le mercure du thermomètre est en baisse. Dans les hauts, Matante Rosina vous conseille de ne pas oublier votre petit gilet ou votre gros pull pour les plus frileux.