A l'occasion de la 43ème Foire agricole de Bras-Panon un "escape game" sur le thème de la Vanille est proposé gratuitement aux visiteurs de la Foire. Cette activité innovante créée pour l'occasion fait la promotion du projet de territoire de la Ville de Bras-Panon : R'Vanille, un circuit culinaire et touristique autour de la vanille. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'agence Inlovation. (Photo : DR)

Arrivé sur le stand institutionnel de la ville de Bras-Panon et de la Coopérative Provanille, l’équipe de ZEST, à l’origine du projet, vous plonge directement dans l’ambiance lontan en vous annonçant le pitch du jeu : "Vous êtes les descendants d’Edmond Albius, vous avez depuis des générations conservé les affaires de votre aïeul, célèbre pour avoir découvert à l’âge de 12 ans le procédé manuel de fécondation de la vanille. Le bureau d’Edmond regorge de notes et de cahiers sur la vanille et ses recherches. Cette année, vous décidez d’en faire don aux musées départementaux qui arrivent dans 30 minutes récupérer ce véritable patrimoine culturel de notre ile. En fouillant ses notes, vous découvrez l’existence d’un trésor que votre ancêtre a caché sur le champ de foire de Bras-Panon. Il indique dans sa lettre que toutes les informations sur l’emplacement du coffre sont cachées pour que seuls ses véritables descendants puissent le retrouver. Il vous faut donc fouiller le petit bureau, déchiffrer les différentes énigmes et trouver l’emplacement exact du coffre sur la foire avant que votre héritage ne soit perdu à jamais !"

Vous entrez alors dans une petite salle représentant le bureau d’Edmond Albius. Celle-ci regorge de peintures, cahiers et bibelots d’époque offrant l’illusion d’un voyage dans La Réunion des années 1840. Les amateurs d’histoire et d’escape game ont jusque dimanche pour participer.

"Le vanilla game est une création originale et immersive soutenue par nos partenaires la ville de Bras-Panon, la coopérative Provanille et l’entreprise Granulats de l’Est. Au travers ce jeu nous pouvons faire passer des messages et de l’information sur le patrimoine culturel et naturel de l’île à un plus grand nombre tout en s’amusant. Et cela fonctionne, les participants sont ravis ! C’est une première expérience réussie et nous espérons vivement pouvoir la dupliquer sur d’autres thématiques cela partout sur le territoire", souligne Laura Deleersnyder, fondatrice de l’agence INLOVATION.

Infos et réservation : https://www.facebook.com/vanillagame974 ou directement sur place – jeu à partir de 12 ans

Horaires : de 10h à 16h jusqu’à dimanche