Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Pour ce mardi 17 mai 2022, Matante Rosina prévoit du beau temps sur les côtes et de la grisaille dans les Hauts. Quelques averses sont possibles sur les pentes de Saint-Paul et de la Possession. Le vent devrait atteindre les 6à à 70 km/h sur les côtes exposées. Le mercure du thermomètre est en baisse. Dans les hauts, Matante Rosina vous conseille de ne pas oublier votre petit gilet ou votre gros pull pour les plus frileux. (Photo rb/Imaz Press)

