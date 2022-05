Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 33 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 18 mai 2022 :



- Une coupure de courant provoque une panne générale de téléphonie fixe et mobile dans toute l'île

- Elisabeth Borne, une femme pas si à gauche que ça

- Covid-19 : la circulation virale baisse fortement à La Réunion

- Rugby solidaire : le fabuleux destin de Marcelia, la jeune malgache

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée moins humide et plus fraîche

