C’est sans Ibrahim Patel que se déroulent ces nouvelles élections, suite au scrutin de novembre 2021 qui a depuis été invalidé. C’est donc Pierrick Robert qui mène la liste de ACTIONS TPE PME, arrivée largement en tête lors des élections de novembre. La CAPEB a par ailleurs rejoint cette liste.

Face à lui, Myriam Boullay se présente une nouvelle fois, à la tête de la liste «Bâtissons La Réunion de demain». Le groupement Union Péi sera lui de nouveau représenté par Bruno Cohen. Charles Blainville représentera de son côté la liste «Le changement c’est maintenant», tandis que Pascal Plante portera la liste «Ensemble pour nos entreprises».

L'entre-deux élections a été marqué par des tensions, notamment entre les listes de Pierrick Robert et Bruno Cohen. Le groupement Union Péi a par ailleurs déposé une plainte à l'encontre de La Poste, alors que le groupement soupçonnait des vols en raison de plus de 200 enveloppes de vote manquantes. Il a aussi annoncé avoir déposé plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suite à des mails envoyés aux entreprises incitant à voter pour la liste ACTIONS TPE PME.

- 40 sièges à pourvoir -

A noter que 40 sièges sont à pourvoir en tout à la CCIR, dans les catégories Services, Commerces et Industrie. Lors de l'élection du mois de novembre, 32 avaient été remportés par la plateforme menée par Ibrahim Patel. Sur ces 32 sièges, 25 étaient allés à la Fédaction et 7 à la CPME. Les 8 restants avaient été remportés par Bruno Cohen.

Lors de la précédente élection, la plateforme d'Ibrahim Patel avait remporté 1.571 suffrages dans le collège Commerces, Myriam Boullay 580 voix et Bruno Cohen 210. Dans le collège Services, la liste d'Ibrahim Patel avait remporté 2.476 suffrages, celle de Bruno Cohen 650 et Myriam Boullay 350.



Pour rappel, le président sortant Ibrahim Patel a été condamné en appel à cinq ans d'inéligibilité le 8 avril 2021 dans l'affaire dite des "loyers marrons". Il avait décidé de se pourvoir en cassation, mais la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en février dernier. L'ancien président est donc définitivement condamné et devra également payer une amende de 20.000 euros, en plus de son inéligibilité de cinq ans.

