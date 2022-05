Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Une coupure de courant a provoqué une panne générale des réseaux internet, de téléphonie fixe et mobile dans toute l'île ce mardi 17 mai 2022. La panne d'électricité s'est produite en début d'après-midi. Selon EDF elle a concerné 1.700 usagers résidant entre de la rue Paris (centre-ville) jusqu'au boulevard Sud. Situé rue de la Compagnie, le centre technique d'Orange gérant l'ensemble des réseaux de l'opérateur, a été impacté et ses réseaux fortement perturbés sur l'ensemble de La Réunion. La préfecture a activé une cellule de crise et mis en place des les numéros alternatifs d'urgence pour joindre la police, les gendarmes et les pompiers. À minuit, l'alimentation du réseau de téléphonie fixe et mobile a été rétablie. Le réseau mobile d'Orange restera toutefois impacté jusqu'en début de matinée. C'est un incident sur un câble souterrain qui est à l'origine de la coupure d'électricité, indique EDF (Photo rb/www.ipreunion.com)

