Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Coup dur pour Alice Lemoigne au championnat WSL (World Surf League,) de longboard à Manly en Australie. La Réunionnaise, championne du monde et d'Europe classée actuellement première française, a chuté en huitième de finale ce mardi 17 mai 2022. Une défaite inhabituelle à ce niveau de compétition et qui ne reflète pas le niveau d'Alice Lemoigne. La Réunionnaise, qui va se ressourcer dans son île, a déjà prois "de revenir plus forte" pour les deux prochaines étapes du championnat (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Coup dur pour Alice Lemoigne au championnat WSL (World Surf League,) de longboard à Manly en Australie. La Réunionnaise, championne du monde et d'Europe classée actuellement première française, a chuté en huitième de finale ce mardi 17 mai 2022. Une défaite inhabituelle à ce niveau de compétition et qui ne reflète pas le niveau d'Alice Lemoigne. La Réunionnaise, qui va se ressourcer dans son île, a déjà prois "de revenir plus forte" pour les deux prochaines étapes du championnat (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)