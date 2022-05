BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 mai 2022 :



- Air Mauritius : des mois de bataille pour se faire rembourser son billet d'avion

- La liste de Pierrick Robert remporte les élections de la CCIR

- Plus de 33°C: plusieurs records battus mercredi dans la moitié Sud de la France

- Saint-Paul : une table ronde sur le thème du vivre-ensemble

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée qui décoiffe

Air Mauritius : des mois de bataille pour se faire rembourser son billet d'avion

Cela fait des mois, pour certains des années, que des clients Air Mauritius attendent le remboursement de leur billet d'avion. Placée en redressement judiciaire en avril 2020, la compagnie nationale mauricienne est aujourd'hui en meilleure forme grâce à un plan de sauvegarde mis en place en fin d'année dernière. Mais le remboursement des billets prend encore beaucoup de temps et les voyageurs s'impatientent.

La liste de Pierrick Robert remporte les élections de la CCIR

Pierrick Robert et sa liste ACTIONS TPE PME sont arrivés en tête des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR) ce mercredi 18 mai 2022, à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé sur deux semaines. La liste a remporté 31 des 40 sièges disponibles, en remportant les catégories commerce et service de la chambre. La liste de Bruno Cohen remporte 9 sièges grâce à la catégorie industrie.

Plus de 33°C: plusieurs records battus mercredi dans la moitié Sud de la France

Mai 2022 pourrait entrer dans les annales en France: la période exceptionnelle de chaleur que traverse le pays, comme certains voisins européens, a fait monter le thermomètre mercredi à plus de 33°C dans le Sud, un pic inhabituel pour la saison mais rendu plus probable par le changement climatique.

Saint-Paul : une table ronde sur le thème du vivre-ensemble

Ce jeudi 19 mai 2022, la ville de Saint-Paul organise une table ronde sur la thématique du vivre-ensemble à La Réunion qui viendra clôturer l'ensemble des festivités mises en place lors de la journée internationale du vivre-ensemble en paix. L'événement se tiendra en salle du conseil municipal à l'hôtel de ville à partir de 18h30.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée qui décoiffe

Les cheveux de Matante Rosina sont farfouillés avec ce vent. De bonnes rafales sont prévues dans le sud et le nord pour ce jeudi 19 mai 2022. Côté ciel, quelques petites pluies touchent le volcan mais disparaissent rapidement pour laisser la place au soleil dans l'après-midi. Le beau temps est généralisé même si quelques nuages débordent du côté de l'ouest.