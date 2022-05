Dans une interview exclusive livrée au journal Le Figaro, le député de l'Ain Damien Abad annonce qu'il quitte sa fonction de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Il va se mettre "en congé de son parti". (Photo d'illustration AFP)

Dans Le Figaro, il déclare : "je décide aujourd’hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l’Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité. C’est une preuve de courage, de respect vis-à-vis de mes collègues et de clarté dans mes choix futurs. Je reste un homme de droite mais je me mets en congé de mon parti LR".

Il cite des "désaccords" avec son parti et tire les "conséquences" des "décisions du bureau politique et les choix de la présidentielle au second tour".

Concernant la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne, il ne désire faire aucun commentaire.

