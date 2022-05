Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

L'organisation non gouvernementale de défense des consommateurs Foodwatch annonce porter plainte avec plusieurs familles qui se disent victimes des produits rappelés des marques Kinder (Ferrero) et Buitoni (Nestlé). Pour rappel, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire concernant les pizzas Buitoni potentiellement contaminées à la bactérie E.coli et une enquête a été ouverte en Belgique concernant les chocolats Kinder contaminés à la salmonelle. (Photo d'illustration AFP)

