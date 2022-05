Dans une tribune libre publiée ce mercredi 18 mai 2022, le conseiller municipal de l'opposition à La Possession, Vincent Rivière, a dénoncé l'interdiction des bougies dans la salle de veillée communale, votée en conseil municipale. Une décision que la mairie justifie par des raisons de sécurité.

"Par mesure de sécurité les bougies et les lumignons sont interdits dans l’enceinte de la chambre funéraire. Les bougies électriques sont tolérées" peut-on en effet lire dans le règlement intérieur de la salle communale, voté ce mercredi. Les bougies électriques sont donc bien autorisées dans l’enceinte de la salle. Les flammes sont elles prohibées, notamment en raison de la présence de fleurs lors des veillées funéraires.



Vincent Rivière s’est par ailleurs indigné de "l’interdiction des chants religieux" dans la salle tout comme dans les deux cimetières de la commune, s’appuyant notamment sur le règlement intérieur indiquant que "les cris, les chants, les conversations bruyantes, les disputes sont interdits à l'intérieur des cimetières ".



Contactée, la mairie précise que ce règlement concerne "les nuisances sonores et non les chants religieux", qui sont, eux, bien autorisés. " Ce règlement a été mis en place justement pour empêcher les nuisances lors des enterrements " ajoute-t-elle. Les chants traditionnels, psaumes et autres prières peuvent donc continuer lors des veillées et enterrements sur le territoire de La Possession.



