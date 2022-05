BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 mai 2022 :



En 15 ans, le nombre de bébés nés prématurément a augmenté de 22%

Depuis plusieurs années le nombre de naissances prématurées, soit avant 37 semaines d'aménorrhée, augmente régulièrement. Ainsi chaque année environ 60.000 bébés ( 8% au total) naissent prématurément en France. À La Réunion, les données pour 2021 ne sont pas encore disponibles, mais en 2020 l'Agence régionale de santé de l'océan indien (ARS) a recensé 1.203 naissances prématurées, soit un taux de 9,08% du nombre total de natalité.

Législatives : le guide pratique du scrutin

Les 12 et 17 juin 2022 l'électorat réunionnais va retourner aux urnes. Cette fois il s'agira d'élire les député.e.s qui représenteront l'île à l'Assemblée nationale. Une nouvelle étape qui intervient deux mois après l'élection du Président de La République. Guide pratique pour tout comprendre de cette élection.

Bisik : le retour du "Kaméléon" René Lacaille

Ce sont de très belles retrouvailles qui nous attendent le vendredi 20 mai au Bisik ! Après quatre ans d'absence, la salle de spectacles de Saint-Benoît recevra René Lacaille accompagné pour l'occasion d'un quintet de choix

Décès d'Alain Mounoussamy : une information judiciaire ouverte pour vol et violences ayant entraîné la mort

Suite à la découverte du corps sans vie d'Alain Mounoussamy, le parquet annonce qu'une information judiciaire a été ouverte ce jeudi 19 mai 2022 du chef de "vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort" La peine de prison maximale prévue pour ce crime est la réclusion criminelle à perpétuité. "Les investigations vont se poursuivre sous la conduite d'un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Saint-Pierre" ajoute le parquet

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour cette fin de semaine

Nous terminons cette semaine sur une note ensoleillée. Matante Rosina prévoit un temps sec pour ce vendredi 20 mai 2022. Les petites pluies qui intéressent le volcan se dissipent très rapidement dans la matinée. Comme à leur habitude, les nuages se développent sur le nord-ouest mais ne gâche en rien le beau temps. En fin de journée, l'est sera concernée par quelques averses. Le vent souffle en rafales dans le sud et l'est.