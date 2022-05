Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Nous terminons cette semaine sur une note ensoleillée. Matante Rosina prévoit un temps sec pour ce vendredi 20 mai 2022. Les petites pluies qui intéressent le volcan se dissipent très rapidement dans la matinée. Comme à leur habitude, les nuages se développent sur le nord-ouest mais ne gâche en rien le beau temps. En fin de journée, l'est sera concernée par quelques averses. Le vent souffle en rafales dans le sud et l'est. (photo rb/Imaz Press)

