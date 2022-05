Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022 sur Imaz Press :



- Lundi 16 mai - Papiers d'identité : jusqu'à quatre mois d'attente pour recevoir son passeport

- Mardi 17 mai - Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre d'Emmanuel Macron

- Mercredi 18 mai - Une coupure de courant provoque une panne générale de téléphonie fixe et mobile dans toute l'île

- Jeudi 19 mai - Air Mauritius : des mois de bataille pour se faire rembourser son billet d'avion

- Vendredi 20 mai - En 15 ans, le nombre de bébés nés prématurément a augmenté de 22%

Si vous attendez de recevoir une carte d'identité ou un passeport, il faudra encore prendre votre mal en patience. Partout en France, les délais s'allongent pour faire faire une pièce d'identité. L'Etat a fini par annoncer des moyens supplémentaires pour accélérer les procédures. A La Réunion, il faut attendre jusqu'à quatre mois pour recevoir son nouveau document. Une attente problématique pour les habitants prévoyant de partir en vacances en juillet ou en août.

La ministre du Travail Elisabeth Borne a été nommée nouvelle Première ministre ce lundi 16 mai 2022, à l'occasion du remaniement du gouvernement. Elle prend le relais de Jean Castex, qui a salué la "droiture", l'"intégrité" et le "volontarisme" de sa successeure. Elle est la seconde femme sous la 5ème République à occuper le poste de Première ministre.

Une coupure de courant a provoqué une panne générale des réseaux internet, de téléphonie fixe et mobile dans toute l'île ce mardi 17 mai 2022. La panne d'électricité s'est produite en début d'après-midi. Selon EDF elle a concerné 1.700 usagers résidant entre de la rue Paris (centre-ville) jusqu'au boulevard Sud. Situé rue de la Compagnie, le centre technique d'Orange gérant l'ensemble des réseaux de l'opérateur, a été impacté et ses réseaux fortement perturbés sur l'ensemble de La Réunion. La préfecture a activé une cellule de crise et mis en place des les numéros alternatifs d'urgence pour joindre la police, les gendarmes et les pompiers. À minuit, l'alimentation du réseau de téléphonie fixe et mobile a été rétablie. Le réseau mobile d'Orange restera toutefois impacté jusqu'en début de matinée. C'est un incident sur un câble souterrain qui est à l'origine de la coupure d'électricité, indique EDF

Cela fait des mois, pour certains des années, que des clients Air Mauritius attendent le remboursement de leur billet d'avion. Placée en redressement judiciaire en avril 2020, la compagnie nationale mauricienne est aujourd'hui en meilleure forme grâce à un plan de sauvegarde mis en place en fin d'année dernière. Mais le remboursement des billets prend encore beaucoup de temps et les voyageurs s'impatientent.

Depuis plusieurs années le nombre de naissances prématurées, soit avant 37 semaines d'aménorrhée, augmente régulièrement. Ainsi chaque année environ 60.000 bébés ( 8% au total) naissent prématurément en France. À La Réunion, les données pour 2021 ne sont pas encore disponibles, mais en 2020 l'Agence régionale de santé de l'océan indien (ARS) a recensé 1.203 naissances prématurées, soit un taux de 9,08% du nombre total de natalité.