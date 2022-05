BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 mai 2022 :



-Yaël Braun-Pivet, nouvelle ministre des Outre-mer

- Pierrefonds : inauguration du premier centre de revalorisation du verre

- Rétro : papiers d'identité, Elisabeth Borne, panne générale, Air Mauritius, bébés prématurés

- Au Soudan, le touk-touk électrique fait une entrée pétaradante

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps grisâtre

Yaël Braun-Pivet, nouvelle ministre des Outre-mer

On connaît enfin, après une longue attente, la liste des ministres qui composent le gouvernement d'Elisabeth Borne. Au total, 27 noms (ministres, délégués et secrétaires d'Etat) parmi lesquels quelques postes attendus - Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti gardent leurs ministères - et d'autres moins. La nomination de Pap Ndiaye, nouveau ministre de l'Education nationale, est une grosse surprise. Idem avec celle de Yaël Braun-Pivet, nouvelle ministre des Outre-mer, et peu connue des Français

Pierrefonds : inauguration du premier centre de revalorisation du verre

Le vendredi 20 mai 2022, l'entreprise Sud traitement service (STS) a inauguré son nouveau centre de valorisation des déchets (CVD) situé Zac Roland Hoarau à Pierrefonds (Saint-Pierre). Ce centre de transformation a été conçu pour recycler le verre localement. Il est également capable de traiter la totalité des déchets de plâtre et propose aussi une solution de recyclage des extincteurs

Rétro : papiers d'identité, Elisabeth Borne, panne générale, Air Mauritius, bébés prématurés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022 sur Imaz Press :



- Lundi 16 mai - Papiers d'identité : jusqu'à quatre mois d'attente pour recevoir son passeport

- Mardi 17 mai - Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre d'Emmanuel Macron

- Mercredi 18 mai - Une coupure de courant provoque une panne générale de téléphonie fixe et mobile dans toute l'île

- Jeudi 19 mai - Air Mauritius : des mois de bataille pour se faire rembourser son billet d'avion

- Vendredi 20 mai - En 15 ans, le nombre de bébés nés prématurément a augmenté de 22%

Au Soudan, le touk-touk électrique fait une entrée pétaradante

Dans leur petite usine, Mohammed Samir et ses ouvriers s'affairent autour de touk-touks aux couleurs tape-à-l'oeil. Si ces petits véhicules se comptent par dizaines de milliers à Khartoum, ceux de M. Samir détonent: ils roulent à l'électricité. Dans un pays où le prix de l'essence a doublé depuis le putsch militaire d'octobre et où l'inflation caracole à plus de 250%, cet ingénieur de 44 ans a déjà vendu en quelques mois 12 touk-touks et une centaine de triporteurs électriques.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps grisâtre

Ce samedi 21 mai 2022, le ciel est bien chargé. Matante Rosina prévoit même de la pluie ce matin sur l'est. Dans l'après-midi, le soleil essaie de percer dans l'ouest mais les nuages viennent le cacher.