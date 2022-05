Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir. Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Chantiers en cours -

• RN1 - St Paul/Voie Cannière - Travaux de reprise d'assainissement

Sur la RN1 à St Paul voie cannière sur le giratoire amont Hermitage sens Sud/Nord, travaux de reprise d'assainissement jusqu'au vendredi 3 juin. Circulation alternée au droit du chantier de 8h à 15h.

• RN1A - St Paul/Cap Lahoussaye - Travaux de purges de falaise

Sur la RN1A à St Paul Cap Lahoussaye, travaux de purges de la falaise du lundi 23 au vendredi 27 mai. Route fermée entre Cimetière Marin et Boucan Canot de 8h30h à 16h. Déviation par RN1 Route des Tamarins et RD10 Route du Théâtre.

• RN2 - St Joseph / Rue Raphael Babet - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement jusqu’au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

• RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

• RN2 - Ste Marie/Ste Suzanne/St André - Travaux de nettoyage

Sur la RN2 entre Ste Marie et St André, travaux de nettoyage la nuit du vendredi 20 mai. Voie de droite neutralisée sens Nord/Est secteur Station Vito à St André.

• RN2 - St Benoit / St François - Travaux d'élargissement de chaussée pour création d’une voie vélo

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo jusqu'au vendredi 27 mai. Alternat de 8h30 à 15h30.

• RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit La Confiance et Chemin Ceinture, suite des travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au vendredi 27 mai. Alternat de 8h à 15h30.

• RN3 - St Benoit/Bras Fusil - Travaux TCSP

Sur la RN3 à St Benoit Bras Fusil, travaux TCSP jusqu'au vendredi 27 mai. Route fermée sens descendant entre Rue Tamarins et Giratoire des Plaines de 8h30 à 15h30. Déviation par Zone d'Activités Pôle Bois et la RN2.

• RD101 - St Paul/Route Bras Canot - Travaux de pose de bordures

Sur la RD101 à St Paul/Route Bras Canot, travaux de pose de bordures jusqu'au vendredi 17 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

• RD4 - St Paul - Travaux de suppression du radier Ravine Fontaine

Sur la RD4 à St Paul Ravine Fontaine, travaux de suppression du radier jusqu'au vendredi 12 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

- Chantiers à venir -



• RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à Ste Suzanne Quartier Français, travaux d'élagage les lundi 23 et mardi 24 mai. BAU neutralisée de 9h à 15h dans le sens Est/Nord.

• RN2 - St Denis - Travaux d'aménagement d'un shunt

Sur la RN2 à St Denis Deux Canons, travaux d'aménagement d'un shunt les nuits du lundi 23 au mercredi 25 mai inclus. Voie de gauche ou médiane neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est selon les besoins du chantier.

• RN6 - St Denis - Travaux de balayage

Sur la RN6 à St Denis, pour permettre des travaux de balayage, le Boulevard U2 sera fermé à la circulation dans les deux sens de 20h30 à 5h la nuit du vendredi 20 mai. Une déviation sera mise en place par la RN1 Barachois.

- Evènements (hors chantiers) -

• RN1 - St Leu - Leu Tempo Festival

A St Leu, dans le cadre de la Manifestation, "Leu Tempo Festival" prévu jusqu’au samedi 21 mai avec des perturbations sur la RN1A en centre-ville. La circulation sera interdite sur la RN1A en ville du giratoire Nord à l'intersection Rue Lacroix de 19h à 5h la nuit du samedi 21 mai. Une déviation sera mise en place dans le sens Sud / Nord par la rue Haute et dans le sens Nord/Sud par la rue de la Compagnie des Indes (le front de mer).

• RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 22 mai de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

• RN2002 – Bras Panon – Foire Agricole

Sur la RN2002 à Bras Panon, dans le cadre de la Foire Agricole, la circulation est interdite dans les deux sens entre l'entrée d'agglomération et le giratoire Rue des limites jusqu'au dimanche 22 mai. Déviation mise en place par les voiries communales.

• RD29 - Petite Ile/St Joseph - Rallye National du Sud Sauvage

La manifestation sportive "Rallye National du Sud Sauvage" se déroulera les samedi 21 et dimanche 22 mai sur les communes de Petite Ile et St Joseph. Les RD29 Route de la Ravine des Cafres, RD32 Route de la Plaine des Grègues et RD3 Route Hubert Delisle seront concernées par l'événement avec fermeture de route de 12h30 à 21h le 21 mai et de 8h à 15h30 le 22 mai.

