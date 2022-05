Le 18 mai 2022, à la bibliothèque André Malraux de l'Etang Salé, deux photographies exposées dans le cadre de notre exposition "Nos mots sur nos corps" ont été dégradées. Des inscriptions sexistes et grossophobes ont été taguées. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie, avec le soutien de la mairie de l'Etang Salé. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association NousToutes974. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Cet acte malveillant, que nous condamnons fermement, n’est finalement que la preuve de la nécessité d’une exposition comme la nôtre. Notre objectif est de dénoncer les violences sexistes et sexuelles, subies par les personnes perçues comme femme, en utilisant nos corps comme support. Vraisemblablement, l’initiative a dérangé : les auteurs·ices de ces dégradations prouvent qu’il est plus que jamais nécessaire de dénoncer le sexisme et les violences patriarcales. La Réunion est toujours le 3e département français en termes de violences intrafamiliales.

1 réunionnaise sur 7 (a) subi des violences conjugales. Chaque jour, 7 plaintes sont déposées pour violences conjugales sur l'île. En 2021, 3 réunionnaises ont été victimes de féminicides dont 2 à St Joseph !

Cet acte de vandalisme ne fait que nous motiver à militer encore plus. L’exposition “Nos mots sur nos corps” continuera donc son tour de l’île, comme prévu. Nous cherchons à présent une solution pour la réimpression des photos vandalisées. Voici les dates des prochains lieux d’exposition :

Le Port : 3 au 17 juin dans les locaux de Farfar

St Paul : 20 au 24 juillet au bar La Cerise

Ste Marie: 9 au 30 juillet au Ciné Palmes

St Benoît : 2 au 26 août à la médiathèque de Bras Fusil

La suite des dates et lieux sera disponible sur nos réseaux Facebook et Instagram.