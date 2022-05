Portée par les associations requeer et Orizon, la marche des visibilités se tient pour la deuxième année consécutive à La Réunion. "Ce mois c’est une façon pour nous de créer une famille qui se protège. Cette famille ce n’est pas uniquement les personnes LGBTQIA+, mais aussi les personnes hétérosexuelles que l’on appelle alliées et qui vont conscientiser les autres et vont être amenées à protéger la communauté" a détaillé Brandon Gercara, fondateurice* de requeer.

"Il est important de fabriquer des espaces "safe" (sûrs ; ndlr) pour la communauté, comme on a commencé à le faire depuis un an. Ce sont des espaces qui manquent, mais ils sont essentiels pour libérer la parole. Il y a encore beaucoup de traumatismes à formuler, et c’est en arrivant à les formuler qu’on arriver à les résoudre" a par ailleurs expliqué Samuel Perche, artiste et président de requeer.

La seconde marche des visibilités LGBTQIA+ de La Réunion débutera ensuite à 13 heures, toujours depuis le Jardin de l’Etat. Cette année, l’inclusion a été placée au centre de l’organisation pour permettre à chacun de porter ses revendications. Dans un territoire où lutte contre les lgbtphobies et lutte contre le racisme sont intrinsèquement liées, il a notamment été décidé de dédier le cortège de têtes aux personnes LGBTQIA+ racisées, en plus des organisateur.ices. Les publics les plus fragiles, comme les personnes transgenres ou en situation de handicap, sont aussi conviés à rejoindre le cortège de tête. Les associations LGBTQIA+, féministes et antiracistes suivront la marche, et seront ensuite suivies par un cortège mixte. Les organismes alliés sont priés de défiler derrière.



Un espace calme, pour les personnes neuroatypiques - nom qui désigne les porteurs d’une atypie neuro-fonctionnelle comme l’autisme, le trouble de l’attention et les différents troubles dys ; ndlr - et en situation de handicap a par ailleurs été réservé à l’arrière du cortège, pour permettre à chacun.e de défiler dans des conditions plus apaisées.



La soirée continuera du côté du Kabardock, au Port, en partenariat avec les Electropicales. Déjà engagée dans un processus de soirées dédiées à la communauté LGBTQIA+ depuis 2018, l’association s’est proposée pour offrir une soirée électro à celles et ceux qui voudraient continuer la fête.

Nous sommes en direct, suivez nous