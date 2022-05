Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Pour le week-end du 20 au 22 mai 2022, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale et de la gendarmerie de La Réunion ont réalisé sur le département des opérations de sécurisation et de sécurité routière. La police fait état de 1013 infractions dont 28 délits. La gendarmerie relève près de 188 infractions dont 38 permis retirés. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration :rb/www.ipreunion.com)

