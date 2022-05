Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Une voiture et un cycliste sont entrés en collision sur le boulevard Sud au niveau de Champs-Fleuri, dans le sens Sainte-Marie - Saint-Denis. Les secours et le CRGT sont dépêchés sur place. La voie de droite est neutralisée. Plus d'informations à venir. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

