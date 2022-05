Les auditions pour la 5e édition du concours "Voix des Outre-mer" sont ouvertes. Ce concours, créé il y a quatre ans, a pour objectif de mettre en valeur les talents ultramarins vocaux. La date butoir pour remplir son dossier d'inscription est fixée au 31 mai 2022.

Fabrice di Falco et Julien Leleu ont créé le concours " Voix des Outre-mer" il y a quatre ans, afin de "mettre en valeur les talents vocaux de jeunes ultramarins, et plus spécifiquement de ceux qui répondent aux critères de l’opéra."

Ce concours a pour but de "les former et les accompagner dans la suite de leur parcours vocal et musical, afin de perfectionner leurs talents en vue d’une professionnalisation". Le concours est ouvert aux voix de l’ensemble des territoires d’Outre-mer et des ressortissants de la francophonie. Il n'y a aucun critère d'âge ni de niveau requis. L'objectif à terme est de présenter les plus talentueux aux différents acteurs de la culture.

En 2021, sur près de 500 inscriptions aux auditions, plus de 70 lauréats ont été formés pour les phases territoriales et 17 lauréats à la finale nationale qui a eu lieu début janvier 2022 à l’Opéra National de Paris. Les deux gagnants reçoivent une formation et un perfectionnement gratuits avec en plus un coaching durant l'année.

Le concours est ouvert aux chanteurs qui aiment la musique sous toutes ses formes, sans avoir reçu nécessairement de formation au préalable. Toutes les voix et tous les styles sont les bienvenus.

Pour s'inscrire, il suffit de remplir ce formulaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2022.

