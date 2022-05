C'est dans la soirée du vendredi 20 mai au samedi 21 mai que Abrantes Israël Camille dit Ti Kok, a perdu la vie.Il a été poignardé à Châteauroux, dans l'Hexagone. Afin de rapatrier le corps du réunionnais et ainsi organiser ses obsèques, une cagnotte participative a été lancée par ses proches. (Photo : profil Facebook de la victime)

Décédé dans des circonstance atroces, Abrantes Camille Israël, était âgé de 52 ans. Originaire de la Réunion, ses proches souhaite rappatrier le corps sur sa terre natale. "Ainsi, nous faisons appel à votre générosité et solidarité afin d'aider ses proches à financer à son rapatriement et ses obsèques. Nous vous sommes par avance très reconnaissants pour les dons, l'aide et le soutien que vous nous apporterez. Dans de telles circonstances et la douleur dans laquelle nous nous trouvons, nous prenons davantage conscience que la vie peut basculer d'une minute à une autre parfois injustement et que l'entraide est plus que nécessaire," fait savoir la famille Abrantes dans le texte qui accompagne la cagnotte Leetchi.

