Pour les législatives, incompétents et mis en examen se bousculent

La course aux législatives est désormais bien entamée, et parmi la myriade de candidats présents, on ne peut pas vraiment dire que tous puissent prétendre à un mandat. Entre bourdes phénoménales, sorties lunaires ou tout simplement casiers judiciaires bien remplis, difficile de faire le tour de tous les candidats qui ne devraient pas vraiment avoir leur place au parlement.

Plus de 100 millions de personnes déracinées dans le monde, selon l'ONU

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions, ont averti lundi les Nations Unies.

Variole du singe : de nouveaux cas chaque jour au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni enregistre chaque jour de nouveaux cas de variole du singe, a indiqué dimanche une responsable de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, un sujet que le gouvernement dit prendre "très au sérieux".

Saint-Paul : prison pour un scootériste déjà contrôlé 12 fois sans permis

Pour le week-end du 20 au 22 mai 2022, la police fait état de 1.013 infractions dont 28 délits. La gendarmerie relève près de 188 infractions dont 38 permis retirés. A Saint-Paul, un scootériste déjà contrôlé 12 fois sans permis ou assurance a été placé en garde à vue, puis en prison pour une durée de 10 mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages pour ce début de semaine

Le ciel de ce lundi 23 mai 2022 est grisâtre d'après Matante Rosina. Le ciel restera bien chargé en nuages pour ce début de semaine. Le vent souffle toujours en rafales un peu partout.